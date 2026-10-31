ラ・リーガ第11節が31日に行われ、レバンテとアトレティコ・マドリードが対戦した。

リーグ戦10試合を消化し、ここまで2勝4分4敗のレバンテは15位に位置。前節は一時同点に追いついたものの、レアル・ソシエダに1－2で敗戦を喫している。対するアトレティコ・マドリードは、公式戦8試合無敗。リーグ戦においては6連勝と好調を維持しており、この一戦に勝利すれば暫定ながら首位に浮上する一戦となる。

試合の立ち上がりにはホームのレバンテがシュートを放っていたが、時間の経過とともに主導権は徐々にアトレティコへ。16分には巧みな崩しからモルテン・ヒュルマンドがネットを揺らしたが、オフサイドと判定され、ゴールは取り消しに。すると迎えた36分にアトレティコが先制。エリア内でボールを受けたアレハンドロ・グリマルドがニア上にシュートを突き刺し、試合の均衡を破る。

後半もアトレティコペースで試合が進むと、55分にはイ・ガンインのシュートはバーに直撃。すると迎えた62分、アトレティコが追加点。アレックス・バエナのスルーパスに長距離をスプリントしたジュリアーノ・シメオネが合わせ、試合の流れを大きく引き寄せる。

一方のレバンテは67分、カール・エッタ・エヨンが決定機を迎えるも、これを生かせず。その後、アトレティコはレバンテの反撃を0で抑え、逃げ切りに成功した。

勝利を収めたアトレティコは、勝ち点を「28」に伸ばし、前節終了時点で勝ち点「27」のバルセロナを上回り、暫定ながら首位に浮上。次節、レバンテは来月8日にセルタと対戦。アトレティコ・マドリードは同日にアウェイでバルセロナ戦と首位決戦が待ち受けている。

【スコア】

レバンテ 0－2 アトレティコ・マドリード

【得点者】

0－1 36分 アレハンドロ・グリマルド（アトレティコ・マドリード）

0－2 62分 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）