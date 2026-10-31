







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスから来季の選手契約を結ばない旨を通告されていた佐藤航太外野手が31日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を発表した。



佐藤は八戸学院光星高から2022年育成ドラフト11位でソフトバンクに入団。高校時代には甲子園にも出場し、長打力を持つ外野手として期待された。



プロ2年目の2024年8月にはウエスタン・リーグで月間MVPを受賞。翌2025年の春季キャンプでは一軍に相当するA組に抜擢されるなど、支配下登録を目指してアピールを続けていた。



しかし、今季は二軍で9試合の出場にとどまり、10月26日に球団から来季の契約を結ばない旨を通告された。



佐藤はインスタグラムで「小学3年生から続けてきた野球を引退することに決めました」と報告。さらに「次の人生に向けてこれからも日々頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします！」と今後への思いをつづった。



最後には「4年間お世話になりました。応援ありがとうございました！」と感謝の言葉を伝え、プロ4年間の現役生活に幕を下ろした。

































【実際の投稿】ファンも即反応…佐藤航太の引退メッセージがこちら

佐藤航太外野手のInstagramより













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【了】