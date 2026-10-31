今日の運勢 11月1日（日）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月1日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月1日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調な1日となりそうです。今日は楽しいことも広がっていきそうな運気なので、交流も大切にしましょう。好きな人にアプローチをするのも良さそうです。勢いが出やすく、好調な1日です。今日は直感を信じて動いてみましょう。行きたい場所へ出掛けてみるのも良さそうです。ラッキーカラーはオレンジ。学びがあり、成長につながりそうな運気です。今日はいろいろなことに目を向けてみましょう。海外に関することにも意識を向けられると良さそうです。対人運が好調です。特にパートナーとの時間を大切に過ごしたり、真剣な話をしたりするのにも良いタイミングです。自分自身の心と向き合う時間を持つのもおすすめです。趣味や友達付き合いが好調です。今日は心が求めていることを素直に選択しましょう。好きなことに没頭する時間を持つのも良さそうです。人付き合いが広がりやすく、いろいろな価値観を持った人と出会えそうな日です。今日はなるべく人が集まる場所へ出掛けてみましょう。SNSで発信をするのも良さそうです。マイペースに過ごしたり、のんびりとした時間を持てたりすると良い日です。今日は好きなものを食べたり、美味しいお茶を飲んだりしてリフレッシュをしましょう。仕事運が好調です。今日は忙しさが目立ちそうですが、頑張りすぎには注意しましょう。1人で抱え込まず、サポートを求めることも心掛けてみてください。金運が好調です。今日はショッピングに出掛けたり、外食したりするのがおすすめです。気分転換に書店へ出掛け、何となく目についた本を購入するのも良さそうです。内省がテーマです。今日はこれまでを振り返ってみましょう。スマホの中のデータを断捨離するのも良さそうです。不要に感じるものは手放しましょう。日頃の疲れを癒やせると良い日です。今日はマッサージを受けたり、お風呂にゆっくり浸かったりするのも良さそうです。夜は早めに寝るようにしましょう。モヤモヤが目立ってしまいそうな日です。今日は1人の時間を大切にしたり、近くのお寺や神社へお参りしたりするのがおすすめです。外でのリフレッシュを心掛けましょう。今日は休息の時間を大切にしましょう。バスソルトを入れたお風呂に入ったり、現状を見つめ直す時間を持ったりするのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代で占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。会社員、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』をリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/