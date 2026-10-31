ソフトバンクの先発陣は非常に素晴らしかった。

大津亮介、前田悠伍、松本晴の3人が12勝を挙げ、上沢直之も10勝をマークした。昨季最多勝の有原航平が日本ハムに移籍し、エース・モイネロが出遅れるなど、先発の台所事情が苦しくなってもおかしくない中、前田悠、松本晴が台頭するなど、終わってみれば、充実の先発陣になった。特に二桁勝利投手カルテットの貯金数がすごい。

▼2桁勝利カルテットの成績

大津亮介 22試 12勝5敗 144回1/3 防2.68

松本 晴 22試 12勝3敗 125回1/3 防2.66

前田悠伍 19試 12勝1敗 111回2/3 防2.10

上沢直之 22試 10勝4敗 135回1/3 防2.39

10月5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏は「なんでみんなこんなに負けがつかないの。モイネロがいなくてこれですからね。後から来ても6勝、0.76。すごい数字ですね。こういう隠し玉がいっぱいいるので、ソフトバンクが強いのはわかる」と驚けば、坂口智隆氏も「もちろん勝ちをつかない中でも、ゲームをしっかり作る、粘っておくことができると、あの打線がいてくれていますから」と話した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』