







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、9名の選手がFAになったことが選手会から公示された。その内の一人であるブラスダー・グラテロル投手は長らく故障に苦しめられているが、米メディア『ドジャースネイション』は再契約を結ぶと予想している。



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グラテロルは2024年オフに右肩関節唇の手術を受け、翌2025年は全休。迎えた今季は5月からリハビリ登板を開始するも、その直後に背中を痛めて手術を受け、そのままシーズン終了を迎えている。



そのグラテロルについて、同メディアは「先行き不透明な状況に直面しているが、最終的には彼にとって良い方向に進む可能性もある。ドジャースは彼の負傷や手術について詳しく把握しており、健康状態を評価する上で他球団よりも有利な立場にある。昨オフのエバン・フィリップス投手と同様に、過去の故障歴が懸念材料となり、他球団が獲得に慎重になる可能性がある」と指摘。



続けて、「まだ28歳という若さもあり、健康さえ維持できれば、再び本来の力を発揮できると期待する理由は十分にある。両者にとって再契約は理にかなった選択となるかもしれない。一方、再契約に関心を示さなければ、彼の健康状態に深刻な懸念があるのではないかという疑念が強まるだろう。ブルペン陣は全体として良好な状態にあり、選手層も十分に厚い。そのため、彼をじっくり調整させ、段階的に復帰へ向けた準備を進めるだけの余裕がある」と記している。











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