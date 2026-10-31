阪神から届いた“吉報”に「めちゃくちゃ嬉しい」　去就注目の30歳が決断…フ…









阪神タイガース 最新情報



熊谷は仙台育英高、立教大を経て2017年ドラフト3位で阪神に入団。俊足と内外野を守れるユーティリティー性を武器に出場機会を増やし、昨季は自己最多の85試合に出場した。今季も80試合に出場し、打率.211、13打点、6盗塁を記録した。



今年8月に国内FA権を取得。去就に注目が集まっていたが、最終的にタテジマを着続けることを決断した。



熊谷は球団を通じ、「このたび、FA権を行使せず、タイガースでプレーすることを決めました。これまでお世話になった球団関係の皆様、チームメイト、そしてファンの皆様への感謝の気持ちと、これからもタイガースの一員としてプレーしたいという思いから、この決断に至りました。また皆さんと共に最高の景色を見るために、これからも自分の役割を全うし、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。引き続き、応援よろしくお願いします」とコメントした。



残留発表を受け、SNSでは「めでたい！」「よかったー！」「嬉しいニュース」「やったやったー！」「めちゃくちゃ嬉しい」などの声が上がっていた。



熊谷は、来季で節目のプロ10年目を迎える。高い走力と守備力を備える熊谷の能力は、来季のチームにも欠かせないものとなりそうだ。













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