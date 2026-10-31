







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、主力の高齢化が進んでいることが不安視されている。現状打破には補強はもちろん、現有戦力の奮起も必要不可欠だが、米メディア『ドジャースネイション』は27歳のキム・ヘソン内野手に期待を寄せている。



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今季のキムはマイナーで開幕を迎えたが、ムーキー・ベッツ内野手の故障離脱に伴い早々にメジャーへ昇格。ただ、43試合、打率.259、1本塁打、11打点と今一つ結果を残せず、ポストシーズンでも地区シリーズ1試合出場にとどまった。



同メディアは「今後を見据えると、ドジャースには若さとスピードを兼ね備えた戦力の補強が必要だ。間もなく28歳を迎えるキムは優れた身体能力を持ち、俊足と高い守備力を兼ね備えている。四球を選ぶ割合を増やし、三振を減らし、より高い確率でバットにボールを当てられるようになれば、彼はドジャースにとって大きな武器となるだろう」と指摘。



続けて、「来季は年俸調停権を取得する前の最後のシーズンとなり、その後は年俸の上昇が見込まれるため、ドジャースは彼の将来について難しい決断を迫られることになる。だからこそ、このオフシーズンは極めて重要だ。さらなる成長を遂げるか、それとも球界で存在感を失ってしまうか、その分岐点となる」と発破をかけている。











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