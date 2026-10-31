リーグ・アン第9節が30日に行われ、ル・アーヴルとパリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。

ここまでリーグ唯一の未勝利で最下位に低迷しているル・アーヴルは、瀬古歩夢と中村草太がスタメン出場を果たし、水多海斗はベンチスタートで、首位PSGとの一戦を迎えた。

試合は18分に中村も絡んだ自陣での守備の流れから、ロングカウンターを敢行し、最後はジョシュ・マジャがクロスに合わせてホームのル・アーヴルが先制に成功した。

しかし、26分にロングフィードから抜け出したアクラフ・ハキミのパスから最後はミカ・ゴッツが流し込んで、PSGが同点に追いつくと、直後の28分にはセニー・マユルのスルーパスに抜け出したハキミがニアサイドを打ち抜いて勝ち越しゴールを挙げた。

さらに、55分にはハキミが直接フリーキックから追加点を決めると、62分にはハキミのスルーパスからマユルが飛び出してきたGKをかわして無人のゴールへと流し込み、リードを3点に広げた。

そして、69分にはゴッツの折り返しからハキミがシュートを放つと、GKに防がれたものの、この跳ね返ったボールがハキミに当たってそのままネットを揺らし、ダメ押しゴールを挙げた。なお、ハキミにとってはキャリア初のハットトリック達成となった。

試合はこのまま5－1で終了し、逆転勝利の首位PSGはリーグ戦6連勝を飾った。対する最下位ル・アーヴルは5連敗となり、開幕から9戦未勝利（2分け7敗）となった。なお、瀬古はフル出場し、中村は65分までプレー。水多に出場機会はなかった。

【スコア】

ル・アーヴル 1－5 パリ・サンジェルマン

【得点者】

1－0 18分 ジョシュ・マジャ（ル・アーヴル）

1－1 26分 ミカ・ゴッツ（パリ・サンジェルマン）

1－2 28分 アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）

1－3 55分 アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）

1－4 62分 セニー・マユル（パリ・サンジェルマン）

1－5 69分 アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）

【動画】PSGのハキミがハットトリック含め5得点に関与