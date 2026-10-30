DeNAは30日、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」が10月29日に一般社団法人日本ディスプレイ業団体連合会が主催する「第45回ディスプレイ産業賞（2026）」のプロモーション・演出部門において、優秀賞（経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞）を受賞したと発表した。

同賞は、ディスプレイを通じて生活文化の向上および街の景観やにぎわいに貢献した優れた作品を表彰するもので、今回は2025年5月1日から2026年4月30日までに開催・竣工・開業した127作品を対象に、「社会性」「新しい技術」「話題性」「経済効果」「景観」「地域活性」を重視した審査が行われた。

”毎日が「LIVE」で満たされる、訪れた人々が心をひとつにする街の新しい居場所”。THE LIVEは、そんな思いから、横浜スタジアムに隣接する「もうひとつのスタジアム」として誕生。ライブビューイング・飲食・グッズを一体化した空間設計により、試合の有無にかかわらず365日にぎわいを生む場を創出したことが、今回の受賞につながった。

▼ 株式会社横浜DeNAベイスターズ 代表取締役社長 木村洋太 コメント

「このたび、THE LIVEがディスプレイ産業賞 プロモーション・演出部門 優秀賞という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。THE LIVEは、横浜スタジアムに隣接する『もうひとつのスタジアム』として、試合のある日もない日も、誰もが心をひとつにできる場所を目指してつくりました。開業以来、多くのお客様に足を運んでいただき、空間を共に盛り上げてくださったことが今回の受賞につながったと感じています。設計・施工にご尽力いただいた皆さま、ご出店いただいた店舗の皆さまに心より感謝申し上げます。これからも、関内の街に新しいにぎわいを生み出す施設として進化を続けてまいります」