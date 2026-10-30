阪神は30日、畠世周投手が「右中指靭帯性腱鞘再建術」を無事に終え、大阪府内の病院を同日に退院したと発表した。

畠は球団公式ホームページを通じて「昨シーズンから離脱を繰り返してしまい、今シーズンも思ったようにパフォーマンスが上がらない状況もあり手術することにしました。しっかりとリハビリをしてレベルアップした姿を見せられるように頑張りたいと思います」とコメント。

畠は移籍2年目の今季、11試合に登板して0勝1敗3ホールド、防御率2.53だった。