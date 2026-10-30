球団が選手に来季以降は契約を結ばない旨を通達する、いわゆる「戦力外通告」。

今年も9月28日から各球団でスタートし、第1次期間はクライマックスシリーズが開幕する前日の10月9日まで、ファーストステージ敗退の2球団はCS終了翌日まで行われ、第2次期間は全球団共通で、CS全日程終了翌日から10月30日までだった。

この中には、後に育成選手として球団と再契約を結んだことが発表されるパターンも含まれるが、多くはこれからトライアウトなどを受け新天地を探すか、ユニフォームを脱ぐ決断を迫られる。

各球団の自由契約となる選手は以下の通り。

◆ パ・リーグ

▼ ソフトバンク

＜投手＞

大江竜聖

長谷川威展

ハモンド

岩井俊介

安德駿

中村稔弥

相良雅斗

木村大成

宮里優吾

川口冬弥

田上奏大

岡植純平

佐々木明都

＜捕手＞

牧原巧汰

＜内野手＞

桑原秀侍

秋広優人

＜外野手＞

重松凱人

佐藤航太

緒方理貢

▼ 西武

＜投手＞

シンクレア

糸川亮太

青山美夏人

佐々木健

中村祐太

＜捕手＞

牧野翔矢

＜外野手＞

奥村光一

茶野篤政

古川雄大

林冠臣

▼ 日本ハム

＜投手＞

松岡洸希

福谷浩司 ※退団

清宮虎多朗

加藤大和

松本遼大

＜捕手＞

梅林優貴

＜内野手＞

明瀬諒介

阪口樂

＜外野手＞

藤田大清

山口アタル

▼ オリックス

＜投手＞

阿部翔太

芦田丈飛

寿賀弘都

東晃平 ※育成選手契約打診

曽谷龍平 ※育成選手契約打診

藤川敦也 ※育成選手契約打診

横山楓 ※育成選手契約打診

川瀬堅斗 ※育成選手契約打診

＜捕手＞

頓宮裕真

村上喬一朗

＜内野手＞

香月一也

▼ ロッテ

＜投手＞

東妻勇輔

菊地吏玖

一條力真

本前郁也

永島田輝斗

森遼大朗

早坂 響

＜内野手＞

中村奨吾 ※退団

石垣勝海

勝又琉偉

＜外野手＞

髙野光海

愛斗

▼ 楽天

＜投手＞

酒居知史 ※育成選手契約を打診

日當直喜

林優樹 ※育成選手契約を打診

今野龍太

松田啄磨

渡辺翔太

古賀康誠

＜捕手＞

伊藤光

石原彪

大栄利哉

＜内野手＞

入江大樹

金子京介

＜外野手＞

前田銀治

◆ セ・リーグ

▼ 阪神

＜投手＞

松原快

伊藤稜

アンソニー・マルティネス

＜捕手＞

長坂拳弥

＜内野手＞

戸井零士

ジーン・アルナエス

＜外野手＞

スタンリー・コンスエグラ

島田海吏

豊田寛

▼ 巨人

＜投手＞

板東湧梧

富田龍

松井颯

石田隼都

吉村優聖歩

森本哲星

フランシス・グズマン

山田龍聖

松浦 慶斗 ※自由契約

北浦竜次 ※自由契約

＜捕手＞

喜多隆介

郡拓也

＜内野手＞

北村流音

田上優弥

湯浅大

宇都宮葵星 ※自由契約

＜外野手＞

岡田悠希

萩尾匡也 ※自由契約

浅野翔吾 ※自由契約

三塚琉生 ※自由契約

知念大成 ※自由契約

鈴木大和 ※自由契約

▼ DeNA

＜投手＞

小園健太

藤浪晋太郎

佐々木千隼

中川颯

堀岡隼人

松本隆之介

大貫晋一

橋本達弥

＜捕手＞

近藤大雅

益子京右

東妻純平

＜内野手＞

小笠原蒼

西巻賢二

＜外野手＞

井上絢登

濱将乃介

▼ 広島

＜投手＞

ケムナ誠

長谷部銀次

松本竜也

日高暖己

辻大雅

杉原望来 ※自由契約

＜内野手＞

小園海斗

矢野雅哉

前川誠太

ラミレス ※自由契約

＜外野手＞

田村俊介

中村貴浩

ロベルト ※自由契約

▼ ヤクルト

＜投手＞

沼田翔平

田口麗斗

青柳晃洋

長谷川宙輝

小澤怜史

坂本拓己 ※自由契約

竹山日向 ※自由契約

西濱勇星 ※自由契約

翔聖 ※自由契約

佐藤琢磨 ※自由契約

＜捕手＞

中川拓真 ※自由契約

＜内野手＞

山野辺翔

根岸辰昇

茂木栄五郎

北村恵吾

遠藤成 ※自由契約

髙野颯太 ※自由契約

▼ 中日

＜投手＞

福敬登

三浦瑞樹

土生翔太

松木平優太

福田幸之介

有馬惠叶

牧野憲伸

＜捕手＞

宇佐見真吾

＜内野手＞

知野直人

川上理偉

津田啓史

辻本倫太郎

＜外野手＞

尾田剛樹

ブライト健太

川越誠司