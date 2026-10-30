球団が選手に来季以降は契約を結ばない旨を通達する、いわゆる「戦力外通告」。
今年も9月28日から各球団でスタートし、第1次期間はクライマックスシリーズが開幕する前日の10月9日まで、ファーストステージ敗退の2球団はCS終了翌日まで行われ、第2次期間は全球団共通で、CS全日程終了翌日から10月30日までだった。
この中には、後に育成選手として球団と再契約を結んだことが発表されるパターンも含まれるが、多くはこれからトライアウトなどを受け新天地を探すか、ユニフォームを脱ぐ決断を迫られる。
各球団の自由契約となる選手は以下の通り。
◆ パ・リーグ
▼ ソフトバンク
＜投手＞
大江竜聖
長谷川威展
ハモンド
岩井俊介
安德駿
中村稔弥
相良雅斗
木村大成
宮里優吾
川口冬弥
田上奏大
岡植純平
佐々木明都
＜捕手＞
牧原巧汰
＜内野手＞
桑原秀侍
秋広優人
＜外野手＞
重松凱人
佐藤航太
緒方理貢
▼ 西武
＜投手＞
シンクレア
糸川亮太
青山美夏人
佐々木健
中村祐太
＜捕手＞
牧野翔矢
＜外野手＞
奥村光一
茶野篤政
古川雄大
林冠臣
▼ 日本ハム
＜投手＞
松岡洸希
福谷浩司 ※退団
清宮虎多朗
加藤大和
松本遼大
＜捕手＞
梅林優貴
＜内野手＞
明瀬諒介
阪口樂
＜外野手＞
藤田大清
山口アタル
▼ オリックス
＜投手＞
阿部翔太
芦田丈飛
寿賀弘都
東晃平 ※育成選手契約打診
曽谷龍平 ※育成選手契約打診
藤川敦也 ※育成選手契約打診
横山楓 ※育成選手契約打診
川瀬堅斗 ※育成選手契約打診
＜捕手＞
頓宮裕真
村上喬一朗
＜内野手＞
香月一也
▼ ロッテ
＜投手＞
東妻勇輔
菊地吏玖
一條力真
本前郁也
永島田輝斗
森遼大朗
早坂 響
＜内野手＞
中村奨吾 ※退団
石垣勝海
勝又琉偉
＜外野手＞
髙野光海
愛斗
▼ 楽天
＜投手＞
酒居知史 ※育成選手契約を打診
日當直喜
林優樹 ※育成選手契約を打診
今野龍太
松田啄磨
渡辺翔太
古賀康誠
＜捕手＞
伊藤光
石原彪
大栄利哉
＜内野手＞
入江大樹
金子京介
＜外野手＞
前田銀治
◆ セ・リーグ
▼ 阪神
＜投手＞
松原快
伊藤稜
アンソニー・マルティネス
＜捕手＞
長坂拳弥
＜内野手＞
戸井零士
ジーン・アルナエス
＜外野手＞
スタンリー・コンスエグラ
島田海吏
豊田寛
▼ 巨人
＜投手＞
板東湧梧
富田龍
松井颯
石田隼都
吉村優聖歩
森本哲星
フランシス・グズマン
山田龍聖
松浦 慶斗 ※自由契約
北浦竜次 ※自由契約
＜捕手＞
喜多隆介
郡拓也
＜内野手＞
北村流音
田上優弥
湯浅大
宇都宮葵星 ※自由契約
＜外野手＞
岡田悠希
萩尾匡也 ※自由契約
浅野翔吾 ※自由契約
三塚琉生 ※自由契約
知念大成 ※自由契約
鈴木大和 ※自由契約
▼ DeNA
＜投手＞
小園健太
藤浪晋太郎
佐々木千隼
中川颯
堀岡隼人
松本隆之介
大貫晋一
橋本達弥
＜捕手＞
近藤大雅
益子京右
東妻純平
＜内野手＞
小笠原蒼
西巻賢二
＜外野手＞
井上絢登
濱将乃介
▼ 広島
＜投手＞
ケムナ誠
長谷部銀次
松本竜也
日高暖己
辻大雅
杉原望来 ※自由契約
＜内野手＞
小園海斗
矢野雅哉
前川誠太
ラミレス ※自由契約
＜外野手＞
田村俊介
中村貴浩
ロベルト ※自由契約
▼ ヤクルト
＜投手＞
沼田翔平
田口麗斗
青柳晃洋
長谷川宙輝
小澤怜史
坂本拓己 ※自由契約
竹山日向 ※自由契約
西濱勇星 ※自由契約
翔聖 ※自由契約
佐藤琢磨 ※自由契約
＜捕手＞
中川拓真 ※自由契約
＜内野手＞
山野辺翔
根岸辰昇
茂木栄五郎
北村恵吾
遠藤成 ※自由契約
髙野颯太 ※自由契約
▼ 中日
＜投手＞
福敬登
三浦瑞樹
土生翔太
松木平優太
福田幸之介
有馬惠叶
牧野憲伸
＜捕手＞
宇佐見真吾
＜内野手＞
知野直人
川上理偉
津田啓史
辻本倫太郎
＜外野手＞
尾田剛樹
ブライト健太
川越誠司