







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは来季、大谷翔平選手の投手復帰を段階的に進めるプランを検討している。今季は故障管理を巡って球団と本人の認識が噛み合わない場面が続いただけに、来季は2025年の起用法を参考に負担を抑える可能性がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月28日（日本時間29日）に言及した。



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大谷は今季、7月に左膝の問題が浮上して以降も出場を続け、球団側も本人の「プレーできる」という判断を信じ続けた。その結果、ポストシーズンまで状態が戻らず、コンディション管理への疑問が残った。



今後の起用のヒントとして挙げられたのが2025年だ。ドジャースは同年、大谷の投手復帰を急がず、6月中旬から14試合に先発させながら徐々に投球量を増やした。



大谷自身は、長期間にわたって1、2イニングだけに制限されることを好まない可能性がある。それでも今季の経験を踏まえると、球団側は本人の希望よりコンディション管理を優先すべきだろう。



注目の集まる大谷の起用について、ステビンス氏は「多少の試行錯誤は予想されていたが、ファンにとって安心できる範囲を超えて失敗が多すぎた。彼は怪我を抱えながらもプレーできるという自身の能力について頑なに主張し続け、アンドリュー・フリードマン編成本部長とデーブ・ロバーツ監督も彼を信じようとしていた」と言及した。



大谷は責任感の強さから多少の無理があっても試合に出場しようとする傾向がある。来季以降、球団はそれを踏まえて適切に休養をとりながら起用していくことが不可欠だ。











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