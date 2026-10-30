







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、左膝や右腕に問題を抱え、シーズン終盤は深刻な不振に陥った。投手・大谷としての登板もオールスターゲーム前に中断したが、今オフの手術には踏み切らないようだ。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のウトサブ・グプタ記者が10月25日（日本時間26日）に言及した。



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ドジャースは今季、ミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫して、ワールドシリーズ進出を逃してしまった。その原因の一つに大谷の不振が挙げられている。



大谷は最終的に打率.275、本塁打30、打点81を記録。数字だけ見れば問題とはならないが、大谷へ集まる高い期待によって物足りなさが生じている。



さらに今季は開幕から二刀流として出場できるシーズンだったが、7月3日（同4日）に負傷して以降、投手としての登板を断念せざるを得ない状況となった。



注目の集まる今オフの処置について、グプタ氏は「彼は手術を回避し、2027年シーズンには万全の状態で復帰する見込みだ。二刀流を継続する計画は変わらないが、投手としての負担量は依然として不透明である」と言及した。



ついにドジャースで二刀流の力を発揮するかと思われたシーズンだったが、今季も怪我に苦しむこととなった大谷。手術の回避という決断が、来季の二刀流復帰に関する最適な手段であることを願いたい。











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