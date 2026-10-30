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タンパベイ・レイズのジュニオール・カミネロ内野手がトレード市場へ出た場合、ロサンゼルス・ドジャースが有力な獲得候補になる可能性がある。若さ、長打力、将来の契約規模を考えれば、ドジャースが最も動きやすい球団だろう。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が10月27日（日本時間28日）に言及した。



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23歳のカミネロは今季、打率.276、出塁率.360、長打率.524、本塁打42を記録。これで2年連続の本塁打40本超えとなり、すでにスーパースター級の存在へ成長している。



一方で、今後はレイズの財政規模では引き留めることが難しくなる可能性がある。カミネロ本人は将来的にフアン・ソト外野手やウラジミール・ゲレーロJr.内野手と同水準の報酬を望んでいるという。



もし、契約に必要な金額が10年前後で5億ドル（約790億円）から7億ドル（約1106億円）規模になれば、それを負担できる球団はドジャースを含む一部に限られる。



急浮上したカミネロの放出案について、パレロ氏は「ドジャースはトップクラスのファームシステムを有しており、スカウト部門への巨額の投資を鑑みれば、この状況は今後数年間も続くだろう。ロースターの構築、ファームの強さ、資金力という点において、彼を獲得するためにこれほど有利な立場にある球団は他にない」と言及した。



ドジャースは毎年のようにオフシーズンに積極的な補強に取り組んできた。もしカミネロも加入となれば、大谷翔平選手らを手をつけられないほどの打線を形成することになるだろう。











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