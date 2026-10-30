ハングリー精神に差が…？　ドジャース・ロバーツ監督がライバル球団を語る…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズに0勝4敗で敗れた。ブルワーズはその後ワールドシリーズ（WS）も制覇したが、デーブ・ロバーツ監督はハングリー精神に差があったと考えているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「ブルワーズが今季のWSを制覇した理由をロバーツ監督は理解している。先日ポッドキャスト番組に出演した同監督は、スイープを許したブルワーズに抱いた印象を明かした。その発言は、ドジャースが1勝も挙げられなかった理由を示唆するものでもあった」と言及。



続けて、「普通は敗退すると、他チームの試合をただ見ているのはつらいものだ。自分たちもあの舞台にいるべきだと感じるから、余計に悔しさが募る。でも、今年は違う。ブルワーズの戦いぶりは本当に素晴らしいと思っている。敗退した後、妻にも話したんだ。うちの選手たちも勝利に飢えていたことは分かっている。でも、相手はそれ以上に勝利を渇望していた。その強い思いが実際のプレーにどう表れるかは分からない。不安感なのか、プレッシャーなのか、それとも一球一球、一打席一打席、一勝一勝のために命を懸ける覚悟なのか、分からないんだ」という同監督のコメントを伝えている。



ドジャースは昨季までWSを2連覇していたが、その分勝利への渇望が少なくなっていた面もあるのかもしれない。











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