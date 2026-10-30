







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは30日、球団が企画・運営する常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」が、「第45回ディスプレイ産業賞（2026）」のプロモーション・演出部門で優秀賞（経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞）を受賞したことを発表した。



同施設は横浜スタジアムに隣接する「もうひとつのスタジアム」として誕生。ライブビューイング、飲食、グッズ販売を一体化した空間づくりにより、試合の有無にかかわらず年間を通じて地域のにぎわいを生み出す取り組みが評価された。



ディスプレイ産業賞は、ディスプレイを通じて生活文化の向上や街の景観、にぎわいに貢献した優れた作品を表彰するもの。今回は2025年5月1日から2026年4月30日までに開催・竣工・開業した127作品を対象に、社会性や新しい技術、話題性、経済効果、地域活性化などを重視して審査が行われた。



今回の受賞について、株式会社横浜DeNAベイスターズの木村洋太代表取締役社長は、球団を通じて次のようにコメントした。



「このたび、THE LIVEがディスプレイ産業賞 プロモーション・演出部門 優秀賞という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。THE LIVEは、横浜スタジアムに隣接する『もうひとつのスタジアム』として、試合のある日もない日も、誰もが心をひとつにできる場所を目指してつくりました。開業以来、多くのお客様に足を運んでいただき、空間を共に盛り上げてくださったことが今回の受賞につながったと感じています。設計・施工にご尽力いただいた皆さま、ご出店いただいた店舗の皆さまに心より感謝申し上げます。これからも、関内の街に新しいにぎわいを生み出す施設として進化を続けてまいります。」



球団は今後も同施設を通じて、スポーツを起点とした新たな体験価値の提供と、関内エリアの継続的なにぎわいの創出に取り組むとしている。













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