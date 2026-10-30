







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは30日、今季限りで現役を引退した岩貞祐太氏が、来季から石川ミリオンスターズの監督に就任することを受け、就任会見を行った。岩貞氏は阪神に所属したまま、同球団へ派遣される。



岩貞氏は必由館高、横浜商科大を経て、2013年ドラフト1位で阪神に入団。プロ3年目の2016年には25試合に先発し、10勝9敗、防御率2.90を記録した。



2020年からは主に救援投手として活躍し、2023年には50試合に登板して24ホールドをマーク。チームのリーグ優勝、日本一に貢献した。



今季は一軍2試合の登板にとどまり、シーズン限りで現役引退を決断。阪神一筋13年間で通算305試合に登板し、43勝44敗、60ホールド、防御率3.56の成績を残した。



会見では監督就任について「引退してすぐ、今後も野球に携わるような仕事がしたいなという風に思っているときに監督という話をいただきました」と説明。指導者としては「おしつけすぎない」ことを意識しながら、自身の経験を若い選手たちに伝えていく考えを示した。



また、チーム作りについては勝利を目指すだけでなく、地域密着の重要性も強調。野球を観たい、応援したいと思う人を一人でも増やし、球場に足を運んでもらえるようなチームを目指すと語った。



なお、今季まで石川ミリオンスターズを率いた岡﨑太一氏は、来季から阪神のファームバッテリーコーチに就任する。











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