







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは30日、平良海馬投手がポスティングシステムを利用してメジャーリーグベースボール（MLB）への移籍を目指す意向を示したことを受け、申請を受諾すると発表した。



平良投手は八重山商工高から2017年ドラフト4位で入団。2020年は54試合に登板して防御率1.87をマークし、新人王に輝いた。



2022年は61試合に登板して最優秀中継ぎのタイトルを獲得。2023年には先発に転向して11勝を挙げ、抑えを任された2025年は31セーブで最多セーブのタイトルを手にした。



再び先発に回った今季は23試合で12勝5敗、防御率1.36をマークし、最優秀防御率のタイトルを獲得。通算成績は325試合で37勝24敗62セーブ111ホールド、防御率1.78。



広池浩司球団本部長は、「平良投手は、これまでチームの要望に応じてさまざまな役割を担い、タイトルを獲得するほどの結果を残してくれました。今度は私たちが彼の要望に応える番ではないかと思い、その気持ちを伝えました。



今年は先発として終盤まで出力が落ちず、ピンチではさらにギアを上げる。クローザーが初回から最後まで投げているようで、もう一段階レベルが上がったと感じました。探究心と向上心が強く、取り組んだことを形にできる能力の高さも、彼のすごさだと思います。



私の中では、間違いなくNPBナンバーワンの投手です。まだ今後のことが決まったわけではありませんが、MLBの打者にどのような投球をするのか、本当に楽しみです。けがなく、彼らしい投球を長く続けてほしいと願っています。」とコメントしている。



平良海馬投手も、「長い間、メジャーでプレーしたいという思いを持っていたので、ようやくそこに一歩踏み出せたと感じています。ドラフトで指名していただき、9年間プレーする中で、スタッフの皆さんやチームメイトと、本当に楽しく、素晴らしい時間を過ごすことができました。忘れることのない、大切な思い出です。」と語った。



















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