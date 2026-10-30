オリックス、新コーチ5人の就任を発表　今季引退の“生え抜き内野手”らが指…









オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズは30日、5人のコーチ就任を発表した。いずれもオリックスでプレーした経験を持ち、二軍と育成部門を担う。



二軍投手コーチに就く小松聖氏は、勿来工高、国士舘大、JR九州を経て、2007年にオリックスへ入団。2年目の2008年には36試合に登板し、15勝3敗、防御率2.51をマークした。



通算成績は159試合で25勝26敗1セーブ、防御率4.38。2017年から2020年まで同球団でコーチを務め、今季まではアマチュアスカウトとして活動していた。



二軍打撃コーチには西野真弘氏が就任する。東海大浦安高、国際武道大、JR東日本を経て、2015年にドラフト7位で入団した。



オリックス一筋でプレーし、通算750試合で打率.264、16本塁打、176打点を記録。今季限りで現役を引退した。



育成コーチとなる近藤大亮氏は、浪速高、大阪商業大、パナソニックを経て、2016年にドラフト2位で入団した右腕。2024年からは巨人でプレーした。



通算204試合で9勝15敗4セーブ71ホールド、防御率3.17。今季はオリックスの球団広報を務めていた。



育成コーチ補佐には、香月一也氏と上野響平氏が就く。香月氏は大阪桐蔭高からロッテに入団し、巨人を経て2024年にオリックスへ加入した。



通算109試合で打率.180、4本塁打、13打点。今季限りで現役を引退した。



上野氏は京都国際高から日本ハムに入団し、2023年にオリックスへ移籍。2024年に戦力外となった後は、スコアラーとしてチームを支えていた。























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