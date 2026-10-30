







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、主力の一角であるトミー・エドマン内野手が故障の影響もあり不本意な成績に終わった。来季は開幕からのフル稼働が期待される一方、米メディア『ドジャースビート』は、トレード要員となる可能性もゼロではないと言及している。



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今季のエドマンは昨オフに受けた右足首手術の影響で、負傷者リスト（IL）に入った状態で開幕を迎える。その後6月中旬にメジャーへ復帰したが、シーズン成績は84試合、打率.247、8本塁打、42打点といった数字にとどまった。



同メディアは「契約から2年が経過した現在、エドマンの評価は一長一短となっている。彼は健康状態を維持することに苦しんでいるが、それでも貴重な戦力である理由は数多くある。中でも最大の強みは、内野の様々なポジションを守れることだ。今オフに内野陣の選手層が薄くなることを考えれば、その価値はさらに高まるだろう」と言及。



その一方で、「彼は契約面での柔軟性と、幅広い球団にとって魅力的な選手であることから、今オフのトレード市場で注目を集める可能性がある。主力スターの放出を検討する球団は、見返りとして計算の立つ選手を求めるものだ。CJ・エイブラムスやザック・ネト、さらにはエリー・デラクルスといった内野手の獲得を目指す際、複数選手を含むトレードパッケージの中心に据えるには、極めて魅力的な存在となる」と指摘している。











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