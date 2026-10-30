







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは30日、畠世周投手が「右中指靭帯性腱鞘再建術」を無事に終え、大阪府内の病院を退院したと発表した。



畠投手は球団を通じて、「昨シーズンから離脱を繰り返してしまい、今シーズンも思ったようにパフォーマンスが上がらない状況もあり手術することにしました」と手術を決断した経緯を説明。



「しっかりとリハビリをしてレベルアップした姿を見せられるように頑張りたいと思います」と、復帰への意欲を示した。



畠投手は近大福山高、近畿大を経て、2016年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団。1年目の2017年に6勝を挙げ、2021年には52試合に登板して11ホールドを記録した。



2024年の現役ドラフトで阪神へ移籍。移籍1年目の昨季は12試合に登板し、4ホールド、防御率0.00をマークした。



2年目の今季は11試合に登板して0勝1敗3ホールド、防御率2.53。6月14日に出場選手登録を抹消されて以降は、一軍での登板がなかった。



32歳の右腕は、手術を経て来季の巻き返しを期す。











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【了】