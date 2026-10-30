







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは30日、有馬惠叶投手に来季の支配下契約を結ばないことを通告したと発表した。



有馬は聖カタリナ学園高から2024年ドラフト6位で中日に入団。身長191センチの長身から投げ下ろす直球を武器とする右腕で、高校3年夏にはエースとして甲子園出場を果たした。



2024年夏の甲子園では、初戦の岡山学芸館戦に先発。自己最速を更新する146キロを計測し、8回途中1失点と力投したものの、チームは0－1で惜敗した。高校最後の夏に見せた成長ぶりが評価され、同年のドラフト会議で指名を受けた。



プロ1年目の昨季は二軍公式戦での登板機会がなく、練習試合や秋季教育リーグを中心に実戦経験を積んだ。



プロ2年目の今季は二軍公式戦に登板し、7月18日のハヤテ戦では公式戦初先発。5回7安打3失点で初勝利を挙げた。この試合では自己最速を更新する150キロを計測するなど、成長の跡を見せた。



しかし、シーズンを通して安定した成績を残すことはできず、今季の二軍成績は15試合に登板して1勝2敗、防御率4.44。24回1/3を投げて24安打、15四球、9奪三振、12自責点を記録した。



結局、プロ2年間で一軍登板を果たすことはできず、20歳の若さで来季の契約を結ばないことを通告された。



















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