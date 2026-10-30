







ミルウォーキー・ブルワーズ 最新情報



ミルウォーキー・ブルワーズのウィリアム・コントレラス選手が29日（日本時間30日）、自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズ制覇とMVP受賞の喜びをつづった。



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ブルワーズは28日（日本時間29日）、ワールドシリーズ第5戦でタンパベイ・レイズを4－1で下し、4勝1敗で球団創設58年目にして初の世界一に輝いた。



投稿では「WORLD SERIES CHAMPION」「WORLD SERIES MVP」と記し、「The goal was never just to win. It was to make history.（目標はただ勝つことではなかった。歴史を作ることだった）」とつづった。この一文は、スペイン語でも添えている。



写真は5枚。紙吹雪が舞う中でMVPトロフィーを掲げる姿や、ワールドシリーズのトロフィーとMVPトロフィーを並べてベンチに座る姿、チームメートと喜びを分かち合う場面が収められている。



4番に座ったコントレラス選手は、第5戦の6回に適時二塁打を放ち、チームの3点目をもたらした。ワールドシリーズを通して、守備ではABS（自動ボール・ストライク判定）のチャレンジを13回中10回成功させ、盗塁も9度の企図のうち4度阻止した。



ポストシーズン全体では打率.373、3本塁打、9打点をマーク。レギュラーシーズンでは147試合に出場し、打率.270、18本塁打、94打点を記録した。



今年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、ベネズエラ代表として優勝を経験。28歳の捕手が、WBCとワールドシリーズの“2冠”を手にした。





























【投稿】「歴史を作ることだった」…！ブルワーズのWS MVP・コントレラスが2つのトロフィーと歓喜ショットを公開



ウィリアム・コントレラスの公式インスタグラムより





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【了】