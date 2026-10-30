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横浜DeNAベイスターズの石田裕太郎投手が29日、自身のインスタグラムを更新。日本シリーズを終えての思いをつづった。



投稿では「日本シリーズが終了しました。一言で言うと、悔しいです」と心境を明かし、「試合が終わった瞬間、悔しい気持ちと、なんだか寂しい気持ちがありました」と振り返った。



日本シリーズ第1戦の先発を任されたことについては、「すごく緊張したし、今までにない体の感覚がありました」とつづった。



さらに、5月のトレードでソフトバンクへ移籍した山本祐大選手との対戦にも触れ、「祐大さんとの勝負もすごく懐かしい感覚でした。結果は惨敗。さすがでした」と元同僚をたたえた。



最後は「次に対戦する時は必ずねじ伏せられるように、それまでたくさん練習していきたいと思います」「まだまだがんばります」と前を向いた。



石田投手は静清高、中央大を経て、2023年ドラフト5位でDeNAに入団。3年目の今季は20試合に登板して5勝8敗、防御率2.91をマーク。120回2/3を投げて117奪三振を記録し、防御率はプロ入り後で最も良い数字となった。1年目から3年連続で完封勝利も挙げている。



24歳の右腕は、悔しさを糧に来季のさらなる成長を誓った。





























【投稿】DeNA石田裕太郎、日本シリーズを終え心境つづる！「一言で言うと、悔しいです」



石田裕太郎のInstagramより





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【了】