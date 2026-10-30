







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは30日、牧野憲伸投手に来季の支配下契約を結ばないことを通告したと発表した。



牧野は白樺学園高、富士大を経て、ルートインBCリーグ・信濃グランセローズ、オイシックス新潟アルビレックスBCでプレーしてきた左腕。2025年にはオイシックスで41試合に登板し、4勝3敗、防御率2.90を記録。イースタン・リーグの防御率ランキングで2位に入るなど、安定した投球を見せた。



同年の育成ドラフト1位で中日に入団すると、プロ1年目の今季は春季キャンプやオープン戦でアピール。3月20日に支配下昇格が発表され、背番号も「201」から「68」に変更となった。



開幕一軍入りを果たすと、3月28日の広島戦でプロ初登板。4月8日のDeNA戦では初ホールドを記録するなど、救援陣の一角として起用された。



しかし、登板を重ねるにつれて安定感を欠き、5月20日の阪神戦では同点の9回に登板して森下翔太外野手にサヨナラ本塁打を浴びた。7月20日に出場選手登録を抹消されると、その後は一軍に復帰することができなかった。



今季の一軍成績は23試合に登板して0勝3敗、2ホールド、防御率4.15。17回1/3を投げて16安打、10四球、11奪三振、8自責点を記録した。



一方、ファームでは13試合に登板して1勝0敗、防御率2.16。16回2/3を投げて17奪三振を記録するなど、一定の結果を残していた。



















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