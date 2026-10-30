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横浜DeNAベイスターズの尾形崇斗投手が29日、自身のインスタグラムを更新。今季の応援への感謝と、来季への決意をつづった。



投稿では「2026年たくさんの応援ありがとうございました」と感謝を伝え、「ハマスタの景色、ファンの声援、最高です！」と本拠地への思いを表現。「来年もっとタフになります」と来季への意気込みを記した。



尾形投手は学法石川高から2017年育成ドラフト1位でソフトバンクに入団。今季は5月のトレードでDeNAへ移籍した。



移籍後は先発ローテーションの一角を担い、18試合（16先発）に登板して自己最多の7勝（3敗）、防御率3.29をマークした。



ポストシーズンでは、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦に先発して4回無失点。古巣ソフトバンクとの日本シリーズ第2戦でも先発マウンドに上がり、5回途中2失点と粘投した。



ソフトバンクでの10試合と合わせ、今季は一軍で計28試合に登板。移籍1年目を終えた27歳右腕は、さらにタフになって来季に臨む。





























【投稿】DeNA尾形崇斗、シーズン終了を報告！「来年もっとタフになります」



尾形崇斗のInstagramより





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【了】