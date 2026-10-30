







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは30日、川島慶三氏と2027年シーズンのコーチ契約を結ぶことを決定したと発表した。担当ポジションと背番号については、決定次第発表される。



川島氏は佐世保実業高、九州国際大を経て、2005年大学生・社会人ドラフト3巡目で北海道日本ハムファイターズに入団。ヤクルト、ソフトバンク、楽天でもプレーし、2022年限りで現役を引退した。



主に内野手として活躍し、NPB通算886試合に出場して打率.251、38本塁打、185打点を記録した。



現役引退後は2023年に楽天の二軍打撃コーチに就任し、翌2024年には一軍打撃コーチを担当。2025年からはオリックスの一軍打撃コーチを務めていたが、今季限りでの退団を申し入れ、10月4日に球団から正式発表されていた。



なお、DeNAの相川亮二監督とはヤクルト時代にチームメートとしてプレーした間柄。来季は指導者として再び同じユニフォームに袖を通し、チームのリーグ優勝、日本一を目指すことになる。













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