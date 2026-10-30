オリックス・太田椋 (C)Kyodo News

　オリックスは30日、高知市で行われる秋季キャンプの参加メンバーを発表した。

▼ 投手

寺西成騎、齋藤響介、森陽樹、山口廉王、片山楽生、東山玲士、宮國凌空、入山海斗、才木海翔、高島泰都、権田琉成、宇田川優希、マシュー、許宸緯

▼ 捕手

福永奨、山中稜真、堀柊那

▼ 内野手

太田椋、野口智哉、紅林弘太郎、内藤鵬、横山聖哉、宜保翔、大里昂生、張乙安

▼ 外野手

麦谷祐介、池田陵真、窪田洋祐、元謙太、三方陽登、寺本聖一