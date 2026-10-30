DeNAは30日、2027 年シーズンから川島慶三氏とコーチ契約を結ぶことを決定したと発表した。
なお、コーチポジションの詳細と背番号については、決まり次第発表となる。
川島コーチは05年大学・社会人ドラフト3位で日本ハムに入団すると、ヤクルト、ソフトバンク、楽天の4球団でプレー。現役引退後は23年から2年間楽天で一軍打撃コーチ、二軍打撃コーチを務め、今季はオリックスで一軍打撃コーチを担当していた。
DeNAは30日、2027 年シーズンから川島慶三氏とコーチ契約を結ぶことを決定したと発表した。
なお、コーチポジションの詳細と背番号については、決まり次第発表となる。
川島コーチは05年大学・社会人ドラフト3位で日本ハムに入団すると、ヤクルト、ソフトバンク、楽天の4球団でプレー。現役引退後は23年から2年間楽天で一軍打撃コーチ、二軍打撃コーチを務め、今季はオリックスで一軍打撃コーチを担当していた。
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