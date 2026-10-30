







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは30日、松木平優太投手に来季の支配下契約を結ばないことを通告したと発表した。



松木平は精華高から2020年育成ドラフト3位で中日に入団。直球とチェンジアップを武器とする右腕で、育成選手として着実に経験を積み、プロ4年目の2024年に大きな飛躍を遂げた。



同年は二軍で16試合に登板し、10勝3敗、防御率1.76の好成績を記録。ウエスタン・リーグの最多勝と最高勝率の2冠に輝いた。7月9日には念願の支配下登録を勝ち取り、翌10日のDeNA戦でプロ初登板初先発を果たした。



7月31日のヤクルト戦では、6回4安打無失点の好投でプロ初勝利をマーク。シーズンを通して一軍で8試合に先発し、2勝4敗、防御率3.70、40奪三振を記録するなど、将来の先発ローテーション候補として期待を集めた。



しかし、翌2025年は右足首の故障で出遅れ、一軍登板はわずか1試合。3回を投げて2安打無失点、3奪三振を記録したものの、一軍定着には至らなかった。一方、二軍では14試合に登板し、5勝4敗、防御率3.00だった。



再起を期したプロ6年目の今季だったが、一軍登板を果たすことはできず、ファームでの調整が続いた。二軍では18試合に登板し、4勝5敗、1セーブ、防御率6.57。49回1/3を投げて68安打を浴び、17四球、27奪三振、36自責点と苦戦した。



















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