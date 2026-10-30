DeNAは30日、オーストラリアで開催されるウインターリーグに、坂口翔颯からの参加意向を受け、球団として承認し、参加することになったと発表した。

今回、坂口が参加するのはオーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）は、2010 年にプロリー

グが発足し、現在は全4球団が参加するオーストラリア国内のプロ野球リーグ。日本のプロ野球シー

ズンオフにあたる、11月から1月までの期間、レギュラーシーズン、ポストシーズンを行い、豪州 No.1 チームを決定する。

坂口は 11 月からブリスベン・バンディッツの一員として参加し、2026 年-2027 年シーズンを戦う。

▼ 坂口翔颯

「この度、オーストラリアで開催されるウインターリーグに参加させていただくことになりました。 このような素晴らしい機会をいただいたことに感謝し、多くのことを学び、吸収して帰ってきたいと思います。 個人的には、入団前にトミージョン手術を受け、1年目はリハビリに専念し、2 年目の今年ようやく実戦復帰を果たすことができました。まだチームに何も貢献できていない悔しさがありますので、この派遣期間を通じて一回りも二回りも成長し、来シーズンこそベイスターズの戦力として恩返しができるよう、全力で取り組んできます」