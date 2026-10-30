







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは30日、読売ジャイアンツから甲斐拓也捕手を金銭トレードで獲得することに合意したと発表した。甲斐は2024年オフにソフトバンクから巨人へFA移籍しており、加入からわずか2年で新天地へ移ることになった。



甲斐は楊志館高から2010年育成ドラフト6位で福岡ソフトバンクホークスに入団。2013年に支配下登録を勝ち取り、強肩と高い守備力を武器に正捕手として活躍した。



ソフトバンクではゴールデングラブ賞を7度受賞するなど、長年にわたって扇の要を担った。2024年オフには国内FA権を行使し、巨人へ移籍した。



巨人加入1年目の2025年は68試合に出場し、打率.260、4本塁打、20打点を記録。しかし、今季は13試合の出場にとどまり、打率.100、2本塁打、2打点という成績だった。



プロ通算では1104試合に出場し、打率.225、68本塁打、312打点を記録している。



なお、楽天は11月3日13時から、楽天モバイル 最強パーク宮城で甲斐の入団会見を行うことも発表している。



















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