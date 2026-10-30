大谷翔平の“シャワー”投稿にデコピン登場…！舌ペロリ＆ブルブル水しぶきの…









大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が29日（日本時間30日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの“水浴び”ショットを公開した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



投稿のキャプションはシャワーの絵文字3つだけ。写真は8枚で、最初の6枚には屋外に置かれた水色のたらいに入ったデコピンが写っている。舌をペロリと出したり、体をブルブルと震わせて水しぶきを飛ばしたりと、水浴び中の様子が収められた。



最後の2枚では、水浴びを終えたデコピンがグレーの布にくるまって丸くなる姿や、カメラをじっと見つめる表情も披露した。



大谷選手は今季、打者として135試合に出場し、144安打、打率.275、30本塁打、81打点、11盗塁、OPS.889をマーク。投手としては14試合に先発し、85回2/3を投げて8勝2敗、防御率1.79、95奪三振を記録した。



ポストシーズンでは8試合に出場し、打率.192、1本塁打、3打点。メジャー通算本塁打は310本となった。



今季後半は故障に苦しむシーズンとなったが、愛犬の癒し効果で来季は万全に過ごすことが出来るだろうか。





























【投稿】ブルブルで水しぶき…！大谷翔平が愛犬デコピンの“水浴び”ショットを公開



大谷翔平の公式インスタグラムより





【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】