ロッテは30日、11月3日と11月14日に、2026年都城秋季キャンプの開催地であるコアラのマーチスタジアム（宮崎県都城市）で、都城市オリジナルデザインのコアラのマーチ「キャンプ地都城のマーチ」の選手お渡し会を実施すると発表した。

「キャンプ地都城のマーチ」は、マリーンズのユニホームを着用したコアラのチャンスくんや、都城市出身の廣池康志郎投手をモチーフにしたコアラ風のイラストなどをデザインしたオリジナルパッケージ。選手お渡し会はコアラのマーチスタジアム正面付近にて開催し、各日先着200個を配布する。開催時間などの詳細は、都城市スポーツ政策課公式SNS（Instagram、Facebook、X）にてお知らせする予定。

宮崎県都城市は、2025年にマリーンズの新たなキャンプ地となり、同年2月に二軍春季キャンプ、同年秋に秋季キャンプを開催。2026年2月には初となる一軍春季キャンプを開催するなど、マリーンズとのつながりを深めている。

また、株式会社ロッテは都城運動公園内施設のネーミングライツ契約を締結しており、都城運動公園野球場は「コアラのマーチスタジアム」の愛称で親しまれている。

▼ 廣池康志郎投手コメント

「地元・都城で、こうしてマリーンズと都城市をつなぐ企画に関われることをうれしく思います。『キャンプ地都城のマーチ』を通じて、都城市の魅力を多くの方に知っていただけたらうれしいです。また、コアラのマーチのおいしさも、ぜひ多くの方に味わっていただけたらうれしいです」