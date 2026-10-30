楽天は30日、甲斐拓也を金銭トレードで獲得を発表した。

ソフトバンク時代に7度のゴールデン・グラブ賞、3度のベストナイン、東京五輪野球日本代表、WBC日本代表に選出されるなど、“球界を代表”する捕手として活躍し、24年オフにFA権を行使して巨人に移籍。

1年目の昨季は開幕から正捕手として活躍するも、徐々に出場機会が減少していき、シーズン終盤に故障で離脱し、68試合の出場にとどまった。2年目の今季は開幕を二軍で迎え、一軍出場も13試合だった。

3年ぶりのパ・リーグでもう一花咲かせたい。