オリックスは30日、本田仁海投手から現役引退の申し入れがあり、受理したと発表した。
本田は球団を通じて「悩んだ末に引退を決断いたしました。今は後悔もなく、すっきりとしています。これまで、いいときも悪いときも、どんなときでも応援してくださったファンの皆さま、人間としても成長させてもらい、お世話になった球団、すべての関係者の皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」とコメント。
オリックスは30日、本田仁海投手から現役引退の申し入れがあり、受理したと発表した。
本田は球団を通じて「悩んだ末に引退を決断いたしました。今は後悔もなく、すっきりとしています。これまで、いいときも悪いときも、どんなときでも応援してくださったファンの皆さま、人間としても成長させてもらい、お世話になった球団、すべての関係者の皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」とコメント。
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