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阪神タイガースは30日、岩崎優投手が再取得したフリーエージェント（FA）権を行使せず、来季もチームに残留することを発表した。一方、チームには木浪聖也内野手、熊谷敬宥内野手、伏見寅威捕手、梅野隆太郎捕手らFA権を保有する選手がおり、今後の去就に注目が集まる。



岩崎は2022年オフにFA権を行使して残留。その後も救援陣の中心としてチームを支え、今季は50試合に登板して3勝3敗、11セーブ、19ホールド、防御率2.54を記録した。



今回、FA権を行使せずに残留することを決断した岩崎は、球団を通じて「来年からもまたタイガースのために投げ続けます。引き続き応援よろしくお願いします」とコメントした。



一方、木浪と熊谷は今季、新たに国内FA権を取得した。











木浪は2018年ドラフト3位で阪神に入団。2023年には127試合に出場して打率.267を記録し、リーグ優勝と日本一に貢献した。今季は64試合に出場し、打率.211、1本塁打、17打点を記録した。



熊谷は2017年ドラフト3位で入団。内外野を守れるユーティリティープレーヤーとしてチームを支え、今季は80試合に出場して打率.211、13打点、6盗塁を記録した。



また、伏見は今季、海外FA権を取得した。2022年オフにはオリックスから日本ハムへFA移籍し、今季から阪神に加入。54試合に出場して打率.221、16打点を記録した。



さらに、長年にわたって阪神の捕手陣を支えてきた梅野も海外FA権を保有している。2013年ドラフト4位で入団し、正捕手として活躍。今季は27試合の出場で打率.219、1本塁打、4打点という成績だった。



岩崎の残留が決まった阪神。FA権を保有する木浪、熊谷、伏見、梅野らが今後どのような選択をするのか、その動向が注目される。













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