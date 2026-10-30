







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの渡辺翔太投手が29日、自身のインスタグラムを更新。戦力外通告を受けたことを報告し、ファンや関係者への感謝をつづった。



楽天は同日、渡辺投手と来季の契約を結ばないことを発表していた。渡辺にとって、この日は26歳の誕生日だった。



投稿では「この度、球団から戦力外の通告を受けました」と報告。「楽天イーグルスの一員としてプレーできたこと、そしてファンの皆さんの前で投げられたことを、本当に嬉しく思います」と思いをつづった。



さらに「思うような結果を残せず、悔しい気持ちもありますが、どんな時も応援してくださった皆さんの声援に何度も力をもらいました」と感謝を伝え、今後については「まだ決まっていませんが、自分自身と向き合い、これからどうするべきかをしっかり考えていきたいと思います」と明かした。



渡辺投手は北九州高、九州産業大を経て、2022年ドラフト3位で楽天に入団。1年目の2023年は51試合に登板し、8勝3敗1セーブ25ホールド、防御率2.40をマーク。2024年も49試合で7勝2敗12ホールド、防御率3.04を記録した。



2025年は26試合に登板したが、今季は一軍で6試合の登板にとどまり、防御率10.50だった。



一軍では通算132試合に登板し、16勝5敗2セーブ44ホールド、防御率3.31の成績を残している。





























【投稿】渡辺翔太、戦力外を報告…楽天でプレーできたことに「本当に嬉しく思います」



渡辺翔太のInstagramより





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【了】