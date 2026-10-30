







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が、今オフのトレード候補として注目されている。長打力は依然として魅力的だが、守備面の低下や年齢を考慮すれば、有望株のホスエ・デポーラ外野手へ出場機会を与えるために放出する選択肢もある。米メディア『ラウンドテーブル』のエドゥアルド・ソラーノ記者が10月27日（日本時間28日）に言及した。



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ヘルナンデスは今季125試合に出場し、打率.267、本塁打16、打点64、OPS.759を記録。打率、本塁打、打点、出場試合数はいずれもドジャース在籍3年間で最低だった。



また、34歳という年齢も放出論が強まる理由だ。アンドリュー・フリードマン編成本部長は過去の貢献だけではなく、今後どれだけの価値を提供できるのかを見極める必要があるとした。



攻撃力が以前ほどではなくなれば、低下している守備力をロースター内で補うことは一層難しくなる。そのため、外野手の若返りを進め、デポーラに日常的な出場機会を与えることは合理的な選択肢になる。



注目の集まるヘルナンデスの動向について、ソラーノ氏は「もし他球団が依然として彼を危険な中軸打者と見なしているなら、今オフはドジャースにとって彼を放出する絶好の機会となるかもしれない」と言及した。



ヘルナンデスは、これまで大谷翔平選手らとドジャース打線の主軸を担ってきた。今季は怪我での離脱もあり、チーム全体で高齢化が懸念となっているドジャースにとっては、このタイミングで放出するべきなのかもしれない。











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