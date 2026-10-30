







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの2023年ドラフトで支配下指名された6選手のうち、5選手がプロ入りからわずか3年で戦力外通告を経験した。29日にはドラフト4位の福田幸之介投手も来季の契約を結ばない旨を通告され、戦力外通告を受けていないのはドラフト1位の草加勝投手だけとなった。



中日は2023年ドラフトで、1位の草加を筆頭に、2位で津田啓史内野手、3位で辻本倫太郎内野手、4位で福田、5位で土生翔太投手、6位で加藤竜馬投手の計6選手を支配下で指名した。



しかし、2025年オフには加藤が戦力外通告を受け、津田と土生も来季の支配下契約を結ばない旨を通知された。その後、津田と土生は育成契約を結び、再スタートを切った。



迎えた今季は、9月29日に津田と土生が再び来季の契約を結ばない旨を通告され、翌30日には辻本も対象となった。さらに10月29日には福田が通告を受け、2023年ドラフトの支配下指名選手で戦力外通告を経験していないのは、草加のみとなった。



一方、唯一通告を受けていない草加は、創志学園高、亜細亜大を経て2023年ドラフト1位で入団。プロ1年目は一軍登板がなく、2025年に一軍デビューを果たした。



今季は24試合に登板し、0勝1敗、1ホールド、防御率2.59を記録。救援投手として一軍での登板機会を増やし、プロ3年目で存在感を示した。



2023年ドラフトで支配下指名された6選手のうち、5人がプロ入りから3年以内に戦力外通告を経験。わずか3年で、当時のドラフト指名組を取り巻く状況は大きく変化している。















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