







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズに0勝4敗で敗れシーズン終戦となった。来季へ向けた戦力再編は避けられない情勢だが、中でもアレックス・コール外野手の立場は厳しくなりそうだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のコールは主に控え要員として、レギュラーシーズンでは88試合に出場。一方、ポストシーズンでは地区シリーズ、優勝決定シリーズのどちらもロースター外となっている。



そのコールについて、同メディアは「現時点では不要な存在のように思える。ポストシーズンでは2つのシリーズともロースターから外れた。32歳の彼は2030年まで球団の保有権下にあるため、他球団にとっては獲得を検討する価値があるかもしれない。彼はクラブハウスでの評判が良く、打席でも粘り強く戦う選手だが、年齢を考えれば今後の大きな成長は期待しにくい。それだけでなく、控え外野手という役割は、現在マイナーに控えている数多くの若手選手の誰かが担える可能性が高い」と記している。



ドジャースは今季爪痕を残したホスエ・デポーラ外野手をはじめ、外野陣にプロスペクトがひしめき合っているが、こうした選手たちにチームを追われることになってしまうのだろうか。











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