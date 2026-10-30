







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは30日、松木平優太投手、福田幸之介投手、有馬惠叶投手、牧野憲伸投手の4選手に対し、来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。



牧野は白樺学園高、富士大、BCリーグ・信濃グランセローズを経て、2025年育成ドラフト1位で中日に入団。プロ1年目の今季は3月に支配下登録を勝ち取り、開幕一軍入りを果たした。



しかし、一軍では23試合に登板して0勝3敗、2ホールド、防御率4.15。7月20日の登録抹消後は、一軍再昇格を果たせなかった。



松木平は精華高から2020年育成ドラフト3位で入団。2024年7月に支配下登録を勝ち取ると、同年は一軍8試合に登板して2勝4敗、防御率3.70を記録した。



しかし、昨季は1試合の登板にとどまり、今季は一軍登板なし。ファームでも18試合で4勝5敗、防御率6.57と結果を残せなかった。



そのほか、履正社高から2023年ドラフト4位で入団した福田と、聖カタリナ学園高から2024年ドラフト6位で入団した有馬も対象となった。両投手とも今季は一軍登板がなく、有馬はファーム15試合で1勝2敗、防御率4.44を記録していた。















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