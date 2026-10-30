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阪神タイガースは30日、岩崎優投手がフリーエージェント（FA）権を行使せず、来季もチームに残留することを発表した。



岩崎は清水東高、国士舘大を経て2013年ドラフト6位で阪神に入団。プロ入り後は先発と救援の両方を経験し、近年はブルペン陣の中心としてチームを支えてきた。



2022年オフにはFA権を行使して残留。その後も救援陣の柱として腕を振り続け、2023年の日本一など、チームの躍進に貢献してきた。



今回、再取得したFA権を行使せずに残留することを決断した岩崎は、球団を通じて「この度、再取得したFA権を行使せず、阪神タイガースに残留することを決めました。4年前に権利を行使して残留し、タイガースの勝利のために4年間投げ続けることを目標に、日々取り組んできました。その間3度のリーグ優勝と1度の日本一を達成できたことは、何事にも代え難い喜びでした。支えてくださった球団関係者、チームメイト、ファンの皆様に感謝しています。来年からもまたタイガースのために投げ続けます。引き続き応援よろしくお願いします」とコメント。



長年にわたって阪神の投手陣を支えてきた岩崎が、来季も縦じまのユニホームで腕を振るうことになった。





















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