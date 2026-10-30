日本ハムは30日、宮西尚生投手と来季契約合意に達し、あわせて来季から一軍投手コーチを兼任することが決まったと発表した。

宮西は07年大学・社会人ドラフト3巡目で日本ハムに入団し、1年目の08年から50試合に登板。同年から21年にかけて14年連続50試合以上登板を果たし、その間3度の最優秀中継ぎ投手（16年、18年、19年）に輝いた。今季は8試合の登板にとどまった。

プロ通算908試合の鉄腕は来季、選手とコーチの“二刀流”でチームを支えていく。