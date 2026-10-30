西武は30日、2027年シーズンのコーチングスタッフ決定を発表した。

来季から白崎浩之氏が一軍打撃コーチに就任。白崎氏は球団を通じて「今年1年間、パフォーマンスアナリストとして活動するなかで得た知識や知見を生かし、選手一人ひとりの特長や課題に向き合いながら、それぞれの持ち味を最大限に引き出せるようサポートしていきたいと考えています。選手とのコミュニケーションを大切にし、分析から得た情報を日々の練習や試合で生かせるよう、分かりやすく伝えることを心がけてまいります。私自身も学び続け、選手のパフォーマンス向上とチームの得点力向上に貢献できるよう、精進してまいります」とコメント。

岡田雅利コーチ、中田祥多コーチは配置転換となる。

▼ 一軍

監 督：74 西口 文也

一軍ヘッドコーチ： 91 鳥越 裕介

一軍投手チーフコーチ：81 豊田 清

一軍投手コーチ：95 大石 達也

一軍バッテリーコーチ：92 岡田 雅利

一軍野手チーフ兼打撃コーチ：78 仁志 敏久

一軍打撃コーチ：83 立花 義家

一軍打撃コーチ：白崎 浩之

一軍内野守備・走塁コー チ：87 黒田 哲史

一軍 外野守備・走塁コー チ ：84 熊代 聖人

▼ ファーム

監 督：79 小関 竜也

投手チーフコーチ：72 土肥 義弘

投手コーチ：98 渡辺 智男

投手コーチ：93 青木 勇人

投手コーチ：85 榎田 大樹

バッテリーコーチ：82 野田 浩輔

野手チーフ兼打撃コーチ：77 辻󠄀 竜太郎

打撃コーチ：88大島 裕行

内野守備 ・走塁コーチ：80 大引 啓次

外野守備・走塁コーチ：86 赤田 将吾

▼ 三軍

チーフコーチ：97 青木 智史

野手コーチ：76 田邊 徳雄

野手コーチ：94 鬼﨑 裕司

野手コーチ：89 木村 文紀

野手コーチ：96 中田 祥多