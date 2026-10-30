小・中学校で不登校の子どもは約35万人にのぼる今、学校以外にも、子どもが安心して過ごせる居場所の充実が求められています。

そんな中、あそび道具の輸入やあそび場の開発・運営を事業とするボーネルンドは、大阪の都市型パーク・うめきた公園内に新たな施設「BørneLund PLAY CUBE」を2024年にオープンしました。フリースクールやアフタースクール、親子カフェなどを備え、あそびを通じて子どもの好奇心や探究心を育む施設です。

PLAY CUBEオープンの背景や、独自の教育理念などについて、PLAY CUBE共育アドバイザーの岩﨑千佳さんと、プロジェクトリーダーの池田健二さんに聞きました。

岩﨑千佳 いわさきちか 教育アーティスト。元・大阪教育大学附属平野小学校副校長。17年間の教員経験を持ち、文部科学省の研究開発指定校として新教科「未来そうぞう科」を仲間と創設。退職後は、オルタナティブスクールの立ち上げや公立小学校の校内研究への指導・助言、大学での教員養成などに携わる。現在は、ボーネルンドの次世代型フリースクール「PLAY CUBE」でスクールリーダー／共育アドバイザーを務め、子ども主体の学びとあそびを通じた教育のあり方を探究している。 この監修者の記事一覧はこちら

池田健二 いけだけんじ 2002年ボーネルンド入社以来、営業、商品開発、MD等を担当。バイヤーとして20年にわたり定期的に海外に出向き、優れたあそび道具の開拓、開発、海外メーカーとの協働に携わる。2016年より大阪営業所の所長として、関西以西エリアにおける物販事業、あそび場事業、環境づくり事業全体のマネジメントを担当。2024年よりPLAY CUBE事業の責任者を兼任。 この監修者の記事一覧はこちら

何者にもならず、自分の色で輝ける場所

――小学生向けのフリースクールとアフタースクール「PLAY CUBE」を立ち上げた経緯を教えてください。

池田 コロナ禍以降、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しました。学校に行かない子どもは全国で約35万人いるともいわれています。ボーネルンドの事業の根底にあるのは「その時代ごとの子どもたちを取り巻く社会課題を、あそびで解決したい」という思いです。

このような社会で、子どもたちが自分の「好き」や「やってみたい」に自由にチャレンジできる環境が必要だと考えたことがきっかけです。

岩﨑 PLAY CUBEを立ち上げることが決まり、教育理念や目指す方向性を話し合っていたころ、ボーネルンドの中西社長が繰り返し話していたのは、「もっと子どもがありのまま輝いて生きていいんじゃないか。大人もありのまま輝いて生きていいんじゃないか」ということでした。今の社会には、何者かにならなければならないという空気があります。でも、本当はもっと自分の色のままで輝いて生きていいのではないかと。

その思いを受けて、PLAY CUBEでは「自分が自分を生きる」を教育理念に掲げました。学校の教育理念は子どもを対象にすることが多いですが、ここでは大人もこの理念に基づいて過ごします。大人が自分らしく生きることを実践していなければ説得力がありませんから。子どもを取り巻く環境を変えるには、しくみを創る大人自身がまず変わる必要があるのです。

あそびの空間で過ごす子ども

大人も子どもも胸を張って自分を生きられる社会を目指したい。その思いが根本にあると思います。

あそびと学びを分けて考えない

――一般的な学校とはどんなところが違うのでしょうか。

岩﨑 学校は、文部科学省から学習指導要領にて子どもたちに育成を目指す資質・能力を示され、その資質・能力を子どもたちが身につけられるように、授業をつくり、行なっていきます。この場合、辿り着くゴールは本人が決めたものではなく、他者である「国」が決めているものなので、その子どもがどれぐらい辿り着いているのかみるために、「評価」というものが生まれます。

でもPLAY CUBEのゴールは「自分らしく生きること」。自分の中から生まれたあそびが、ゴールへ向かう矢印になり、10人いれば10通りのゴールがあります。学校ではあそびと学びが分けられていますが、私たちの考える学びは、教科学習も含めてすべてあそびの中にあります。

――あそびの中にある学び、とはどんなことですか?

岩﨑 夢中になって遊んでいる中で、自分の心が動き、内側からあふれてくる感情があるはずです。わくわくやうれしさ、没入感、達成感、悔しさなど……大人でも、なにかに夢中になって取り組んでいるときはそうではないでしょうか。私たちはこういった「体感」を大事にしていますが、それを感じるプロセスとなった活動の中には、気づきや発見、できるようになったこと等がたくさんあります。それを分類してみると、「国語の学び」だったり、「図工的な学び」だったりするのです。

――一般的な教養や、計算力や文字は身につきますか?

岩﨑 子どもは遊ぶために自然に学びます。たとえば活動費は月ごとに予算が決まっているのですが、「今月いくら残ってたっけ」「じゃあ100均だと〇個買えるね!」というような、子ども自身で見通しを立てる姿が見られるようになってきました。

また、「イタリアンブレインロット」というゲームが大好きな子がいました。その子はカタカナが書けなかったのですが、自分で遊ぶためにカードを100枚くらい作って、カードのキャラクターの名前を1枚1枚手書きしたんです。するといつの間にかカタカナが書けるようになっていました。

大人から見たら「カタカナを書く力が身についた」ように見えますが、本人は「イタリアンブレインロットで遊べた!」と喜んでいただけです。こんなふうに、子どもはあそびの中で、自然と探究力やクリエイティブな力などを身につけていくのです。

色や形を組み合わせて作られた作品

ひたすら木を磨く、生産性のない行動を肯定できるように

――冒頭で「大人自身も変わる必要がある」というお話がありました。PLAY CUBEのスタッフは、オープン当初と比べて変化はありましたか?

岩﨑 私が最初にここに来たときのスタッフたちは、言われたことを忠実にやる、というのが正直な印象でした。みんな真面目でいい人だけれど、許可を得なければ動いちゃいけない、判断に自分の感情を入れてはいけない、というような感じ。仕事に自分の感情や好きなことを持ち込んではいけないと思っていた部分もあったと思います。

「自分が自分を生きる」場所をつくるには、まずスタッフそれぞれが「自分の好き」を見つけることが必要でした。その前提として「何かを生み出さないと自分には価値がない」という考え方を手放す必要もありました。生産性のない行動を肯定できないと、子どものあそびを見守ることはできないからです。

――生産性のない行動を肯定できるようになるために、どんなことをしたんですか?

岩﨑 最初に行った取り組みの一つが「屋久杉磨き」です。あえて業務中に、メールチェックや事務仕事などは一切せず、屋久杉の木片をひたすら磨く時間を作ったんです。スタッフには3時間ほど木を磨くことに集中してもらい、その後に感じたことをノートに書いてもらいました。すると、その時間の中で没入感や達成感、木への愛着が生まれたことがわかりました。中には、自分で木を拾ってきて磨き始めるばかりか、施設前の道に机を出して「木を磨いてみませんか?」と通行人に声をかけるようになったスタッフもいました。

木を磨くのは一見すると生産性のない行動です。でも、スタッフたちはその時間を通して、遊ぶとはどんなことかを体感しました。その体感があるからこそ、子どもたちが夢中になっている姿にも共感できるんです。

――プレイリーダーは子どものあそびのなかで起こる感情の変化を、どのように伸ばすのでしょうか。

池田 子どものなかで始まった興味に伴走するのが、PLAY CUBEの基本的なスタンスです。たとえば、電車が大好きでいつも車掌さんのアナウンスをまねしていた子がいました。そこで、その子がアナウンスし始めると、スタッフが「なりきり運転士が始まったな」と考え、黒い布で制服を作ったり、段ボールで一緒に電車を作ったりします。校外学習ではその子の好きな電車に乗って行くルートを選んだりして、子どもの興味に合わせて環境を広げます。

――子どもが見つけたあそびを、広げたり発展させたりするサポートをするんですね。

岩﨑 そうですね。でも子どもに寄り添って伴走するだけではなくて、「一緒に楽しむ」ことをとても大切にしています。しかも大人も、自分のやりたいことをやるんです。

――大人もやりたいことをやる、とはどういうことでしょうか。

岩﨑 子どもが「これをやりたい」と言ったからといって、必ずしも大人が全部に付き合うわけではありません。大人が一緒にあそびたければ参加しますし、「ごめん、私も今別のことをやりたいから行かれへんわ」ということも普通にあります。

池田 子どもが参加していなくても大人たちが盛り上がって、子どもから白い目で見られることもあります(笑)。でも、人が夢中になっている姿って伝わるんですよね。何をしているか以上に、その没頭している空気感が大切なんです。これは、ほかのスクールにはあまりない特徴かもしれません。

子どもと大人が同じ空間で過ごす様子

目の前の命が、より輝くために

――子どもたちとかかわるとき、スタッフが共通してもっている姿勢のようなものはありますか?

岩﨑 この場所でスタッフとともに対話しながら見いだしてきた共通の軸は「目の前の命が、より輝くために自分に何ができるかを考える」ということです。

たとえば、子どもは心から夢中になって遊んでいることもあれば、ただ時間を潰しているだけのときもあります。そういうとき「子どものやりたいことなら何でもあそびだから」とみているだけで終わらせるのは少し違うと思っています。では、どうやってかかわるのか。

方法論やハウツーはありません。正解がないからこそ必要なのは、大人も自身の心と向き合うことだと考えています。スタッフ自身も、自分が感じたことに気づき、子どもにどうかかわるかを自分の心に問い続けること。そして、どんな気づきがあったかをスタッフ同士の対話で共有しながら「目の前の命が、より輝くために自分に何ができるかを考える」という教育的なかかわりの軸を見つけてきました。

――大人が自分の心と向き合い、変化し続ける場所なのですね。

岩﨑 PLAY CUBEの唯一無二の価値は、子どもが変わるのと同じくらい、あるいはそれ以上に大人が変わる場所であることだと思っています。一般的なスクールは子どもの成長が主役ですし、教育の世界では、「大人が教え、子どもが学ぶ」という前提があります。ですが、ここではそれがひっくり返っています。

子どもの未来は、大人の在り方にかかっています。不登校の増加も、そのことを社会に問いかけるメッセージだと私は感じています。

そういう意味で、大人が子どもから学ぶことを堂々と語れるスクールであることが、大きな価値だと思っています。