東京メトロは28日、東西線の線路設備モニタリング装置搭載車両「ぱとれーる」(15000系)の公開説明会を実施した。「ぱとれーる」のキャラクター「もぐぱくん」をラッピングした車両がお披露目され、車両に込めた思いも紹介。10月31日から走行開始を予定している。

報道関係者らに公開された「ぱとれーる」は、東西線などで活躍する15000系1編成(10両編成)を使用。先頭車両および最後尾車両の1・10号車と、線路設備モニタリング装置を搭載した4号車に「もぐぱくん」の車体ラッピングを施した。

東京メトロは状態基準保全(CBM)を推進すべく、2024年度以降、車両に搭載した線路設備モニタリング装置を活用し、走行時に設備の状態や線路のゆがみを常時計測・記録している。これまで相互直通運転を行う他社車両で実施してきたが、「ぱとれーる」で初めて同社保有車両に線路設備モニタリング装置を搭載した。

概要説明を行った東京メトロ工務部軌道課の新田裕樹氏(軌道保守業務に関する技術開発等を担当)によれば、「ぱとれーる」という名称は「パトロール」と「レール」を組み合わせ、「最新の技術をよりわかりやすく、親しみやすく感じられるようにとの思いを込めて名づけました」とのこと。あわせて「走りながらレールを見守る相棒」をテーマにシンボルキャラクターを募集。数ある応募の中から「親しみやすく、地下設備を守る東京メトロらしさがたっぷりと表れている」として、ツナシマハジメ氏の「もぐぱくん」が最優秀作品に選ばれた。

ツナシマ氏は公開説明会にも出席。「もぐぱくん」について「日々安全を守っているというコンセプトの下、地下で活躍するモグラをモチーフにデザインしました。電車好きの方々はもちろん、一般の方々にも愛されるキャラクターになってくれたら嬉しい」と語った。







線路設備モニタリング装置は4号車の床下に搭載されている

「ぱとれーる」に搭載した線路設備モニタリング装置はおもに2種類。「軌道材料モニタリング装置」は2種類のカメラ(形状を測るカメラ、物体をはっきり写すカメラ)を組み合わせ、レールおよびレールを止める金具(締結装置)、まくらぎといった設備の状態を画像で確認する。「軌道変位モニタリング装置」は、レールにレーザーを当て、線路のゆがみ(変位)を計測。リアルタイムに計測結果をクラウドへ伝送し、線路の変化を見て「少しずつ悪くなっていないか」をつかむという。営業運転を行う車両へこれらの装置を搭載することにより、営業列車による高頻度な計測・記録で線路状態の変化を継続的に把握できるようになる。

結果として、これまで人が現場で行ってきた線路点検の一部を効率化・自動化でき、現場作業の削減と夜間作業の効率化が可能に。いままで以上に多くのデータが集まり、このデータを活用することで線路設備の状態をより精度よく把握できるようになる。異常の兆しを早めに見つけることが可能になり、保守作業をより確実かつ効率的に進められる。

新田氏は「ぱとれーる」を「営業列車として走りながら、目に見えないところで線路の状態を見守り続ける存在」とした上で、「ただ、装置自体は床下に付いているため、一般のお客様にとってなかなか目に触れる機会がありません。そこで、ひと目で存在がわかるように、少し派手めのラッピングを施しました。先端技術をより多くの人が見て、興味を持つきっかけになってもらえれば」と語る。今回の取組みはモニタリング技術の導入だけにとどまらず、列車の安全・安定運行を支え、鉄道に欠かすことのできない重要な仕事でありながら、普段目にする機会の少ない軌道保守が果たす役割をより身近に知ってもらう目的があるという。

その背景として、生産年齢人口の減少にともない建設業全体で担い手不足が深刻化する中、軌道保守の分野でも担い手が減少傾向であることを挙げる。鉄道運営を維持するため、軌道保守の「生産性向上」と「担い手確保」が急務となっている。その役割と技術的な取組みについて、幅広い世代にわかりやすく伝え、軌道保守に対する理解と関心を深めるためのきっかけとして、線路設備モニタリング装置を搭載したラッピング車両「ぱとれーる」、軌道保守業務を親しみやすく発信するイメージキャラクター「もぐぱくん」を登場させた。これらを活用することで、軌道保守の「担い手を増やす仕掛け」につなげたいとしている。

今後は「ぱとれーる」と「もぐぱくん」をきっかけとして、「軌道保守を知る、興味を持つ、理解する、そして将来の進路として選んでもらう。こうした一連の流れを生み出し、魅力を社会に発信しつつ、持続可能な軌道保守の実現を図りたい」と新田氏。その一環で「ぱとれーる」「もぐぱくん」を活用したグッズ展開、ふれあいイベントやこども向けワークショップなども展開していく。2027年1月頃、「ぱとれーる」の撮影会も開催予定とのことだった。

線路設備モニタリング技術の導入は、日々の保守作業を効率化し、設備の状態を継続的に把握するうえで有効な手段となる。一方、計測したデータを分析して設備の状態を判断し、必要な保守作業につなげるため、現場を支える人材も欠かせない。技術の高度化によって作業の効率化を進めるとともに、軌道保守が鉄道の安全・安定運行を支える重要な仕事であることを広く伝え、次の担い手へとつなげていく。東京メトロの「ぱとれーる」と「もぐぱくん」は、こうした課題に技術と情報発信の両面から向き合う取組みといえるかもしれない。

なお、「ぱとれーる」は東京メトロ東西線と相互直通運転を行うJR中央・総武線(各駅停車)や東葉高速鉄道線も走行するが、線路設備モニタリング装置による計測は東京メトロ線内でのみ行うという。東西線だけでなく、東京メトロの他路線でも今後、線路設備モニタリング装置搭載車両に車体ラッピングを行う方向で社内検討中との説明もあった。