三菱自動車工業の新型「パジェロ」は価格の低い方から並べると「GLS」「GSR」「EXCEED」「SUPER EXCEED」の4グレード構成となる。価格は619.3万円～795.08万円だから、上下の価格差はおよそ176万円。シート素材やホイール、ボディカラーなど、グレードごとの違いを比較表で整理した。

走行シーンを激写! 新型「パジェロ」を動画で確認

箱根・芦ノ湖で撮影してきた写真もあります! 新型パジェロを一気に見る

グレードごとの主な違いを一覧表で確認

まず、どのグレードを選んでも「走り」は大きく変わらないというところを押さえておきたい。「3列7人乗り」「2.4Lディーゼルターボエンジン搭載」「8速AT」「4WD」の組み合わせは全グレード共通。最高出力150kW(204PS)/3,500rpm、最大トルク480Nm/1,750～2,500rpm、燃費12.1km/L、最小回転半径5.8ｍ、選べる7つのドライブモードも同じだ。

全長4,920mm、全幅1,925mmは全グレード共通だが、全高は「GLS」「GSR」が1,900mm、「EXCEED」「SUPER EXCEED」が1,910mとなる。最低地上高は「GLS」「GSR」が220mm、「EXCEED」「SUPER EXCEED」が230mmだ。

車両重量は「GLS」が2,390kg、「GSR」が2,400kg、「EXCEED」が2,420kg、「SUPER EXCEED」が2,460kg(電動パノラマサンルーフ装着車は2,480kg)となる。

グレードによって大きく異なる点を表にまとめてみた。

気になるのはタイヤサイズ(ホイールのインチ数)の違いによる乗り味の変化だが、2026年9月下旬の事前撮影会(本稿の写真を撮影した)で開発陣に聞いてみたところ、20インチはタイヤのゴム部分が薄く、より安定感のある走りにつながるが、18インチはタイヤの厚みが増すため、入力がより柔らかく、ソフトな乗り味になる、という話だった。

ただ、「どちらも上質な走りを前提としている」そうで、そこまで大きくは違わないらしい。「オンロード中心で乗るなら?」と質問してみると、「強いてどちらかと言われれば、20インチ」をオススメするとの回答だった。

ラダーフレーム車の中には、特有の「フワフワ」した乗り心地が感じられるモデルもあるが、新型パジェロはどちらかというと、「シャキッ」とした乗り味としたそうだ。

各グレードの特徴は?

各グレードの特徴を整理しておこう。

SUPER EXCEED：すべての魅力を備えたハイエンドモデル

キャメル色のセミアニリン本革は、このグレードでしか味わえない特別なポイント。ホイールはブラック&切削スモークの20インチだ。ボディカラーはモノトーン7色に加え、専用の2トーン4色を含む全11色から選べる。

12スピーカーの「Dynamic Sound Yamaha Ultimate」や前席シートベンチレーションは、このグレードだけの装備だ。電動パノラマサンルーフをオプションで選べるのもSUPER EXCEEDのみとなる。「ハニカムタイプ」のフロントグリルも同グレードだけの特別なデザイン。

キャメル色のセミアニリン本革インテリア

EXCEED：こだわりが詰まったプレミアムモデル

シートはブラックの本革、ホイールはブラック&切削光輝の20インチ。アンビエントライトやアダプティブLEDヘッドライトなど、上質さを演出する装備がそろう。

ボディカラーはモノトーン7色。生産開始は2027年4月からの予定だ。

GSR：アクティブに楽しめるタフネスモデル

GLSをベースに装備を充実させたグレードで、ルーフレールとリヤデフロックを備える。シートはブラックの本革、ホイールはダークグレーの18インチだ。

前席パワーシートや前後席シートヒーターも標準装備。ディスプレイは上位のEXCEEDより大きい14.3インチとなる。

GLS：走破性を追求したベーシックモデル

シートはブラックのファブリック、ホイールはダークグレーの18インチ。最も安いグレードでありながら、「S-AWC」や「スーパーセレクト4WD-II」、7つのドライブモードなど、パジェロの走りの核となる機能はしっかり備える。

ボディカラーはモノトーン7色。生産開始は2027年4月からの予定だ。

どのグレードを選ぶべき?

上質さとオーディオにこだわるなら「SUPER EXCEED」だ。2トーンのボディカラーやキャメルの本革シートを選びたい場合も、このグレード一択となる。

悩ましいのは「EXCEED」と「GSR」で、価格差は16.5万円しかない。20インチホイールやアンビエントライトなどの上質感を取るなら「EXCEED」、ルーフレールやリヤデフロック、14.3インチディスプレイを取るなら「GSR」という選び方になりそうだ。

「GLS」は、パジェロらしい走破性能を最も手ごろな価格で手に入れられるグレード。パワーシートやシートヒーターが不要なら、有力な選択肢になる。

「EXCEED」と「GLS」の生産開始は2027年4月からの予定。「SUPER EXCEED」と「GSR」は先行して生産されるため、早く手に入れたい人はこの点も考慮しておきたい。

開発陣に聞くグレード展開の考え方

2026年9月下旬の新型「パジェロ」事前撮影会で開発陣に聞くことができた「グレード」に関する話は以下の通りだ。

GLSとGSRは、性能を積極的に楽しみたい層に向けた仕様。

ExceedとSuper Exceedは、上質な移動体験やデザイン性を重視する層に向けた仕様。

基本となるオフロード性能、オンロード性能、遮音パッケージはグレード間で大きく変えていない。

選択の軸は、豪華さや上質感を取るか、タフな使い方に適した質実剛健さを取るか、という考え方になる。

Super ExceedとExceedは、30代から40代の「スマート夫婦」や品質・デザイン・自分らしさを重視する層を主な対象としている。海外ブランド車からの乗り換えも想定。

GSRとGLSは歴代パジェロのユーザーや、クルマに詳しく、よりハードな使い方を求める層に向けたグレード。