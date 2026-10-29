







大谷翔平 最新情報

シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手を巡り、ロサンゼルス・ドジャースの有望株ホスエ・デポーラ外野手との1対1トレード案が浮上した。もし実現となれば、球界全体に衝撃が走るだろう。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が10月24日（日本時間25日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



デラクルーズがフリーエージェント（FA）となるのは2030年で、レッズにはまだ長い保有期間が残されている。しかし、2025年シーズン前のスプリングトレーニングでは、レッズ球団史上最高額となる契約延長案を拒否していた。



球団側はデラクルーズを放出する姿勢を示していないが、将来的に何の見返りも得られず流出することを避けるべきとの見方もある。



そこでデラクルーズとデポーラの1対1トレードが提案された。デポーラは9月にメジャーへ昇格すると11試合で打率.323、OPS1.081を記録し、将来のスター候補として大きな期待を集めている。



驚愕のトレード案についてカムラス氏は「デポーラの唯一の弱点は守備であり、ドジャースはその改善に取り組んでいる。しかし、他球団であれば、彼はフルタイムの指名打者（DH）として起用され、攻撃面で信じられないシーズンを送るだろう」と言及した。



デポーラの打撃は魅力的だが、ドジャースのDHには大谷翔平選手がいる。そのためにデポーラとデラクルーズがトレードとなれば、波紋を呼ぶことになるかもしれない。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】