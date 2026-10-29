第105回全国高校サッカー選手権大会の東京B代表を決める東京大会2次予選Bブロックの準々決勝で発生した判定を巡る問題に関して、東京高体連サッカー専門部が29日に試合結果および決定事項について発表した。

今月24日に清瀬内山Cで行われた東海大学付属高輪台高等学校vs駿台学園高等学校は、0－0のスコアのままPK戦に突入。そのPK戦では東海大高輪台の13人目のキッカーがゴール右下隅にシュートを決めていたが、ゴールネットに穴があり、決まったはずのボールが枠内にとどまらず、ゴールマウスの外へ飛び出していた。

これを受け、審判団が協議の末にPK失敗と判定。本来であれば、このPK成功で東海大高輪台が勝利のはずだったが、PK戦続行となった結果、最終的にPK戦11－12で駿台学園の勝利に終わった。

ただ、SNS上に同PK戦を観戦していた人物の動画が投稿されると、誤審ではないかとの大きな騒動に発展。これを受け、東京高体連サッカー専門部は試合結果の取扱いに関して協議中と報告し、今後の行方に注目が集まっていた。

そんななか、東京高体連サッカー専門部は29日、「次回戦進出チームを決定するために実施したPK戦において、ゴールネットの破損に気づかずに進行した結果、東海大学付属高輪台高等学校の13人目のキックに対するゴール判定に重大な誤りがあったことが判明したため、主催者である東京都サッカー協会および東京都高体連サッカー専門部が協議を行い、主催者の判断により、次回戦進出チームを東海大学付属高輪台高等学校とすることを決定いたしました」と経緯および決定事項を発表した。

これにより、ベスト4進出の東海大高輪台は、11月8日に行われる準決勝で國學院久我山と対戦することが決定した。

また、東京高体連サッカー専門部は同日、「お願いとご注意」とのタイトルで声明を発表。本件に関してSNS上で確認される、駿台学園の選手・指導者に対する誹謗中傷や批判的な投稿を行わないよう、周知徹底を求めた。

「東京高体連サッカー専門部より、関係者およびファンの皆様へ大切なお願いがございます。先日の準々決勝（東海大学付属高輪台高等学校 対 駿台学園高等学校）において、駿台学園高等学校の選手・指導者は、審判団の指示に従い、最後までフェアプレー精神に則った素晴らしい試合を見せてくれました。本件に関して、同校および選手・指導者に一切の非はございません。しかしながら、現在SNS等において、駿台学園高等学校の選手や指導者に対する心ない誹謗中傷や批判的な投稿が散見されます」

【お願いとご注意】

1. 選手・指導者への誹謗中傷はおやめください

努力を重ねてピッチに立った高校生や指導者を傷つける行為は絶対におやめください。

2. 該当する投稿の削除をお願いいたします

心当たりのある方は、直ちに当該コメントや投稿の削除をお願いいたします。

3. 法的措置について

悪質・行き過ぎた誹謗中傷や脅迫的な書き込みに対しては、警察への相談や弁護士を通じた法的手段を含め、毅然とした対応をとらせていただきます。

「選手たちが安心して競技に打ち込める環境づくりに、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます」